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На 1,2 миллиона рублей обокрала блокадницу лже-племянница в Екатеринбурге

7 ноября 2021, 07:12
Фото: 1Mediainvest.ru
Блокадница Великой отечественной войны стала жертвой мошенников в Екатеринбурге. Злоумышленница притворилась племянницей пенсионерки и попросила бабушку «отмазать» ее от тюрьмы.

85-летняя блокадница из Екатеринбурга отдала мошенникам больше миллиона рублей. Так пенсионерка хотела помочь своей племяннице, которая якобы устроила аварию.

Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. <…> Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала,передает слова настоящей племянницы Е1.

Пенсионерка посчитала, что голос мошенницы очень похож на ее родственницу, поэтому и отдала свои сбережения. При этом бабушка является активным пользователем смартфона и находится в здравом уме. В какой-то момент пострадавшая заметила, что разговаривает не со своей родственницей, однако мошенница заверила бабушку, что изменения в голосе появились в результате аварии.

В УМВД по Екатеринбургу изданию подтвердили факт мошенничества — полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Проводится проверка.

Напомним, президент Путин поручил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей.

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