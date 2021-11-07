TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На неоплату проделанной работы пожаловались переписчики из Екатеринбурга

7 ноября 2021, 11:30
Фото: 1MI
На то, что руководство отказывается выплачивать им зарплату рассказали переписчики населения из Екатеринбурга. Причиной стало невыполнение плана.

Также женщина заявила, что с работниками не были подписаны контракты, хотя обещали их предоставить с начала переписи. А 7 ноября в мессенджеры пришли сообщения, о том, что тем, кто не переписал 300 человек нужно сдать планшеты, и зарплату они не получат. При этом лично она переписала 264 екатеринбуржца.

А сейчас заключат контракты с родственниками и нам «простым смертным» даже спасибо не скажут, сообщила женщина в группу «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Напомним, жители Екатеринбурга, недовольные введением «чистых зон» отказывались впускать в квартиры переписчиков без QR-кодов и ПЦР-тестов.

Переписчиков без QR-кодов отказываются пускать домой жители Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
В колонии Нижнего Тагила начали шить жилеты для переписчиков населенияПомещения для переписчиков населения выделили в Нижнем ТагилеВсероссийская перепись населения началась в Свердловской области
#Екатеринбург#Перепись населения#Свердловская область#Зарплата#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25