TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге

8 ноября 2021, 03:20
Фото: 1МI
Родители не согласны с удаленкой школьников с 5 классов и старше, сегодня они придут с протестами в администрацию города в Екатеринбурге.

В Свердловской области на дистант перевели учащихся школ с 5 и старше классов с 8 по 13 ноября, распоряжение Минобразования региона не коснулось дошколят и учеников младших классов. Активисты-родители планируют прийти в мэрию Екатеринбурга 8 ноября и передать властям коллективное заявление о несогласии с удаленкой для своих детей, сообщает E1.

Напомним, 8–13 ноября всех школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение в Свердловской области. Меры связаны с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за четвертой волны заболеваемости коронавирусом в регионе. Редакция TagilCity.ru выясняла, как к ней готовы медики Нижнего Тагила.

Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?
Узнать подробнее

Материалы по теме
Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьниковЕще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской областиНа дистант из-за коронавируса будут отправлены школьники Нижнего Тагила
#Екатеринбург#Школьники#Дистант#Свердловская область#Протест#Родители#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25