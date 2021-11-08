Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге

В Свердловской области на дистант перевели учащихся школ с 5 и старше классов с 8 по 13 ноября, распоряжение Минобразования региона не коснулось дошколят и учеников младших классов. Активисты-родители планируют прийти в мэрию Екатеринбурга 8 ноября и передать властям коллективное заявление о несогласии с удаленкой для своих детей, сообщает E1.