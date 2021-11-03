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Еще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской области

3 ноября 2021, 15:24
Фото: 1MI
Школьники Свердловской области будут отправлены на дистанционное обучение. Это коснется учащихся 5-11 классов. Режим будет действовать с 8 по 12 ноября включительно.

Школьники младших классов будут обучаться в очном формате. Решение уже принято властями, пишет Е1 со ссылкой на источник в муниципалитете.

По словам собеседника издания, решение уже принято. На данный момент ожидается, пока региональным министерством будет принят соответствующий приказ. Какое именно будет принято решение станет известно в субботу, 6 ноября.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга сообщил, что для детей в садиках будут работать дежурные группы. Действую они для тех, чьи родители не отправлены на «ковидные каникулы». Школьники были отправлены на каникулы.

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#Школьники#Дистант#Свердловская область#Коронавирус#Общество
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