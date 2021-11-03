Еще на неделю будет продлен дистант для школьников Свердловской области

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга сообщил, что для детей в садиках будут работать дежурные группы. Действую они для тех, чьи родители не отправлены на «ковидные каникулы». Школьники были отправлены на каникулы.