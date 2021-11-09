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За убийство ножом в такси и покушение на вторую жертву жителю Серова грозит 15 лет

9 ноября 2021, 07:48
Фото: 1МI
Мужчина зарезал своего оппонента в машине такси и попытался убить второго в Серове. Следователи передал уголовное дело для рассмотрения в суд. Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Преступление произошло летом 2021 года, когда в салоне автомобиля такси между пассажирами возник конфликт, сообщает руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СКР Александр Базуев.

Сначала подозреваемый нанес удар ножом в шею одному из пассажиров, после чего попытался убить и второго. В общей сложности он нанес второму пострадавшему 4 удара ножом в область шеи, груди, плеча и локтя.

Первая жертва скончалась на месте преступления, второй мужчина выжил. Раненый серовчанин также помог водителю такси обезвредить предполагаемого убийцу и сдать его прибывшим на место ЧП правоохранителям.

Напомним, в конце октября 2021 года 34-летняя мать зарезала свою восьмилетнюю дочь в Свердловской области. Женщина находилась на учете у психиатра, сейчас она помещена в психлечебницу на время следствия.

Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области
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#Суд#Такси#Серов#Убийство#Ножевые ранения#Нож#Происшествия
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