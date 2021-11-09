За убийство ножом в такси и покушение на вторую жертву жителю Серова грозит 15 лет

Преступление произошло летом 2021 года, когда в салоне автомобиля такси между пассажирами возник конфликт, сообщает руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СКР Александр Базуев.
Сначала подозреваемый нанес удар ножом в шею одному из пассажиров, после чего попытался убить и второго. В общей сложности он нанес второму пострадавшему 4 удара ножом в область шеи, груди, плеча и локтя.
Первая жертва скончалась на месте преступления, второй мужчина выжил. Раненый серовчанин также помог водителю такси обезвредить предполагаемого убийцу и сдать его прибывшим на место ЧП правоохранителям.
Напомним, в конце октября 2021 года 34-летняя мать зарезала свою восьмилетнюю дочь в Свердловской области. Женщина находилась на учете у психиатра, сейчас она помещена в психлечебницу на время следствия.