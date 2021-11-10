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3 законопроекта по поддержке семей приняты парламентариями в Российской Федерации

10 ноября 2021, 10:32
Фото: 1МI
Три важных законопроекта, принятые сегодня в третьем чтении в ГД РФ, касаются социальной помощи и поддержки семей, детей-сирот.

Первый законопроект предполагает поправки в Трудовой кодекс РФ: теперь, родители, что воспитывают детей в одиночку, а также опекуны и люди с инвалидностью, смогут официально отказаться от рабочей командировки. Работодатель за это теперь не вправе уволить работника или лишить его зарплаты и премии, сообщает на своей странице в соцсети Анна Кузнецова — вице-спикер Государственной Думы ФС РФ.

Второй законопроект также касается изменений в Трудовом кодексе: работникам, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью 1 группы, в любое удобное для них время предоставлять ежегодный дополнительный отпуск до 14 дней, без сохранения заработный платы.

И, наконец, третий законопроект касается социальной поддержки детей-сирот. В ФЗ о занятости населения будут внесены изменения, благодаря которым дети-сироты, которые во время учебы трудоустраивались или проходили производственную практику (без направления центра занятости), будут получать пособие по безработице и стипендию в размере средней ежемесячной зарплаты, как впервые признанные безработные.

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#Россия#Анна Кузнецова#Семьи#Законопроект#Госдума#Социальное обеспечение#Дети-инвалиды#Инвалиды#Касается каждого#Общество
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