Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом

Сейчас я усиленно ищу водителя, с тремя организациями веду переговоры. Очень надеюсь, что мы найдем человека, но это будет очень продолжительное время: пока он пройдет медицинскую комиссию, пока тахограф оформим. Вот предыдущего водителя принимали — у нас только на тахограф 1,5 месяца ушло. Поэтому не знаю что делать. Водитель, который уволился, он профессионал, знает свое дело, таких людей единицы. Автобус у него всегда в порядке, дети к нему уважительно относятся.прокомментировала TagilCity.ru ситуацию с водителем директор школы № 24 поселка Горноуральский Татьяна Заостровных.