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Posted 3 сентября 2021, 16:40

Published 3 сентября 2021, 16:40

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

20 «скорых» и 12 школьных автобусов прибудут на Урал до конца 2021 года

20 «скорых» и 12 школьных автобусов прибудут на Урал до конца 2021 года

3 сентября 2021, 16:40
Фото: 1MI .
20 машин скорой медицинской помощи и 12 школьных автобусов будет отправлено в Свердловскую область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Планируется, что в предстоящие месяцы регион примет около 6 тысяч данных машин. В общей сложности на покупки транспорта из резервного фонда выделено 15,3 миллиарда рублей. Из этих денег 9,8 миллиарда потрачены на приобретение 4,2 тысячи автобусов, которые в большинстве своем отправятся в сельские районы.

Машины скорой медицинской помощи тоже будут переданы в деревни и села. На покупку 1,6 тысячи «скорых» было потрачено 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, в июне федеральная служба войск России закупила 20 новых автомобилей LADA GRANTA на сумму 83,1 миллиона рублей для нужд уральской Росгвардии. Закупка автомобилей проходила по государственному оборонному заказу.

#Общество#Свердловская область#Скорая помощь#Покупка#Автобусы#Михаил Мишустин
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