20 «скорых» и 12 школьных автобусов прибудут на Урал до конца 2021 года

Планируется, что в предстоящие месяцы регион примет около 6 тысяч данных машин. В общей сложности на покупки транспорта из резервного фонда выделено 15,3 миллиарда рублей. Из этих денег 9,8 миллиарда потрачены на приобретение 4,2 тысячи автобусов, которые в большинстве своем отправятся в сельские районы.