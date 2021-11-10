Обстрелявшему машину реаниматолога из Асбеста мужчине предъявлено обвинение

Отмечается, что уралец покинул место инцидента, но все равно был задержан. У него дома сыщики обнаружили оружие. Также мужчина сознался в содеянном. По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, за несколько дней до происшествия обвиняемый посещал здание медучреждения. На мужчине было две медицинские маски, он вел себя неадекватно.