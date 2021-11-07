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Подозреваемого в обстреле машины реаниматолога из Асбеста отправили в СИЗО

7 ноября 2021, 08:59
Фото: 1Mediainvest.ru
Свердловчанина, которого подозревают в обстреле машины врача инфекционной больницы и самой лечебницы в Асбесте, заключили под стражу.

Ходатайство следователей из Асбеста о заключении под стражу местного жителя удовлетворил суд. Подозреваемого в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ) отправили в СИЗО на время следствия до 2 января 2022 года, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 3 ноября неизвестный у здания горбольницы № 1 Асбеста в микрорайоне Больничный городок, 10 расстрелял машину реаниматолога и само здание лечебницы. Делом занялся СК. А позднее и сам злоумышленник написал явку с повинной.

Дело о расстреле автомобиля врача и здания ковидной больницы в Асбесте забирает СК РФ
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