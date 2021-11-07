Подозреваемого в обстреле машины реаниматолога из Асбеста отправили в СИЗО

Ходатайство следователей из Асбеста о заключении под стражу местного жителя удовлетворил суд. Подозреваемого в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ) отправили в СИЗО на время следствия до 2 января 2022 года, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.