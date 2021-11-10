В детский дом в Среднеуральске вернулась сбежавшая от матери девочка из-за голода

Напомним, 14-летняя девочка из Среднеуральска сбежала от приемных родителей. В результате в ситуацию вмешался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он договорился с администрацией детского дома. Приемная мать заявила, что ее приемная дочь «двуличная» и она собрала ей вещи.