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Борющаяся с онкологией девушка получила просроченный QR-код в Екатеринбурге

11 ноября 2021, 14:44
Фото: 1MI
Екатеринбурженка Алина, два года борющаяся с онкологией, получила просроченный сертификат в связи с медицинским отводом. Как выяснилось, код действует до 24 мая 2021 года.

Девушка рассказала, что пыталась попасть в ТЦ «Фан-Фан», но по коду ее не пустили, поэтому удалось пройти по справке. Во время сканирования сертификата появляется сообщение, которое гласит, что срок действия истек 24 мая текущего года. В свердловском оперштабе прокомментировали, что свердловчанка в принципе не должна была получать QR-код. В таком случае проходить в COVID-free возможно лишь по справке, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний, сообщает «КП-Екатеринбург».

QR-код же получается лишь после вакцинации и переболевшим с официальным подтверждением диагноза.

Напомним, в Нижнем Тагиле директор ТРЦ «КИТ» Евгений Майшев объяснил сбоем в системе Госуслуг ситуацию, когда тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пропустили охранники.

Недопуск тагильчанки с QR-кодом объяснило руководство ТРЦ «КИТ»
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#Екатеринбург#QR-код#Тц#Госуслуги#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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