Борющаяся с онкологией девушка получила просроченный QR-код в Екатеринбурге

Девушка рассказала, что пыталась попасть в ТЦ «Фан-Фан», но по коду ее не пустили, поэтому удалось пройти по справке. Во время сканирования сертификата появляется сообщение, которое гласит, что срок действия истек 24 мая текущего года. В свердловском оперштабе прокомментировали, что свердловчанка в принципе не должна была получать QR-код. В таком случае проходить в COVID-free возможно лишь по справке, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний, сообщает «КП-Екатеринбург».