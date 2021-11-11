Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФ

Первый законопроект касается посещения гражданами общественных мест, действовать он будет до июня 2022 года. Детали использования QR-кодов и конкретные объекты будут определяться на уровне регионов. Планируется, что туда войдут посещение массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и торговли, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.