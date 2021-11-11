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Posted 11 ноября 2021, 10:56

Published 11 ноября 2021, 10:56

Modified 19 июня 2022, 17:17

Updated 19 июня 2022, 17:17

Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФ

Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФ

11 ноября 2021, 10:56
Фото: 1MI.
Введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте планирует правительство РФ. В связи у ухудшающейся ситуацией по COVID-19 там готовят новые законопроекты.

Первый законопроект касается посещения гражданами общественных мест, действовать он будет до июня 2022 года. Детали использования QR-кодов и конкретные объекты будут определяться на уровне регионов. Планируется, что туда войдут посещение массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и торговли, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

При этом до 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, однако после этой даты вместо кодов будет действовать лишь медотвод

Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов в поездах и самолетах, проверка будет происходить во время покупки билетов. До определенной даты, которая пока не уточняется, непривитые россияне и иностранцы смогут ездить и летать по отрицательному ПЦР-тесту.

В РЖД, «Аэрофлоте» и «Уральских авиалиниях» заявили, что готовы к выполнению новых требований и имеют техническую возможность для этого.

Напомним, ввести QR-коды в общественном транспорте предложили в региональном Союзе промышленников и предпринимателей. Речь идет о крупных городах, где работникам приходится самостоятельно добираться до работы на производство.

Ввести QR-коды в общественном транспорте попросили предприятия Свердловской области
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#Евгения Сафина#Общество#Вакцинация#Ограничения#Правительство рф#QR-код
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