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Ввести QR-коды в общественном транспорте попросили предприятия Свердловской области

10 ноября 2021, 09:04
Фото: 1MI
С инициативой введения QR-кодов в общественном транспорте выступили предприятия Свердловской области. Об этом заявил первый вице-президент регионального Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

Он не уточнил, кто именно стал автором обращения, но уточнил, что говорится о крупных городах, где работникам производств приходится самостоятельно добираться до работы.

По его словам, на небольших территориях, когда производство располагается за городом, работников доставляют на корпоративных автобусах. При этом отмечается важность безопасности сотрудника, пока он едет до работы.

Если он приходит зараженный, он заражает всех. Работодатели в этом не заинтересованы. Но они не могут контролировать период доставки сотрудника от дома до места работы на общественном транспорте, сказал Александр Породнов.

Он добавил, что для избежания очередных ограничений и нерабочих дней нужно либо всем переболеть, либо вакцинироваться.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября действует система QR-кодов. Предъявлять их требуется в общественных местах, например, торговых центрах, салонах красоты, общепите, кинотеатрах и даже розничных магазинах. Данная мера не коснулась только продуктовых магазинов и аптек. При этом 9 ноября в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков заявлял, что вводить QR-коды в общественном транспорте не планируется.

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#Свердловская область#QR-код#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Общество
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