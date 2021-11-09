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Тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «Кит»

9 ноября 2021, 17:22
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила Юлия рассказала, как не смогла попасть в ТРЦ «Кит» на ГГМ, хотя при себе у нее был QR-код. Об этом девушка сообщила редакции TagilCity.ru.

Инцидент произошел 9 ноября. По словам Юлии, при себе у нее был код и паспорт.

Меня не пропустили, так как у них не работает считыватель QR-кодов. Попросили либо показать сертификат о вакцинации, либо данные с Госуслуг,отметила тагильчанка.

Поскольку ни того, ни другого у девушки не было, ей пришлось покинуть ТРЦ. Редакция TagilCity.ru направила запрос в ТРЦ «Кит».

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась на двойную проверку в ТЦ. Также она рассказала, что другую посетительницу с QR-кодом от иностранной вакцины просто не пустили.

Свердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в Екатеринбурге
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#Ггм#ТРЦ Кит#Пандемия#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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