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Выдавать QR-коды на бумаге в УрФО поручил полпред Якушев

9 ноября 2021, 10:33
Фото: pixabay.com
QR-коды о вакцинации от коронавируса поручил выпускать в Уральском федеральном округе полпред Владимир Якушев.
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Урфо

Причиной такого заявления стало то, что не все люди в возрасте зарегистрированы на госуслугах и имеют смартфоны, сказано в сообщении на сайте полпредства.

Он уточнил, что власти не должны допускать приобретения или продажи документов о прохождении процедуры. Якушев поручил реагировать на сообщения о мошенничестве.

Напомним, приказ о введении QR-кодов начал действовать с 25 октября. С 30 октября на территории Свердловской области в места массового скопления людей, в том числе торговые центры, рестораны и кафе, вход без кода был воспрещен.

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#Свердловская область#QR-код#Владимир Якушев#Урфо#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус COVID-19
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