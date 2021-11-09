Выдавать QR-коды на бумаге в УрФО поручил полпред Якушев

Причиной такого заявления стало то, что не все люди в возрасте зарегистрированы на госуслугах и имеют смартфоны, сказано в сообщении на сайте полпредства.
Он уточнил, что власти не должны допускать приобретения или продажи документов о прохождении процедуры. Якушев поручил реагировать на сообщения о мошенничестве.
Напомним, приказ о введении QR-кодов начал действовать с 25 октября. С 30 октября на территории Свердловской области в места массового скопления людей, в том числе торговые центры, рестораны и кафе, вход без кода был воспрещен.