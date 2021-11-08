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Свердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в Екатеринбурге

8 ноября 2021, 03:46
Фото: 1МI
Местная жительница пожаловалась на двойную проверку в ТЦ в Екатеринбурге, а также рассказала, что другую посетительницу с QR-кодом от иностранной вакцины просто не пустили.

Охрана в ТРЦ «Гудмарт» в Екатеринбурге может дважды проверить наличие QR-кода о пройденной вакцинации против коронавируса — сначала сразу поле входа, затем через пару десятков метров, сообщила E1 жительница уральской столицы.

Девушке пришлось дважды показывать охране распечатку с кодом и паспорт, но вот другой горожанке, которая предъявила QR-код от вакцины иностранного производства, в проходе в ТРЦ было отказано, рассказала изданию свердловчанка.

С ее слов также следует, что сам «страж» находился в медицинской маске, которая сползла ему на подбородок и закрывала только рот, верхние дыхательные пути при этом у охранника не были ничем защищены.

С информацией на Госуслугах также не все в порядке, а именно, там не разъясняется, почему можно получить временный сертификат о прививке против COVID-19 и QR-код, даже если человек привит иностранной вакциной. Но при этом, получить «рабочий» постоянный сертификат и код можно только в том случае, если вакцина отечественного производства и поставлена на территории России, выяснило Ура.ру.

Напомним, режим обязательных QR-кодов и сертификатов о прохождении вакцинации работает в Свердловской области по указу губернатора региона Евгения Куйвашева. Без этих документов невозможно сейчас попасть в «чистые зоны» ТРЦ и многие другие общественные места. Редакция TagilCity.ru выяснила, как подготовилась медицина Нижнего Тагила к новым условиям борьбы с коронавирусом.

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