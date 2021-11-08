Свердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в Екатеринбурге

С информацией на Госуслугах также не все в порядке, а именно, там не разъясняется, почему можно получить временный сертификат о прививке против COVID-19 и QR-код, даже если человек привит иностранной вакциной. Но при этом, получить «рабочий» постоянный сертификат и код можно только в том случае, если вакцина отечественного производства и поставлена на территории России, выяснило Ура.ру.