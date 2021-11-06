Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле

Активисты екатеринбургского общественного объединения «Родительский надзор» считают, что введенные по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обязательные QR-коды нарушают конституционные права граждан, сообщается в группе «РОДнадзор» ВКонтакте.
Введенные QR-коды ограничили граждан России в гарантированном праве на доступ к труду, отдыху, культуре, спорту и даже в доступе к продуктам питания и медикаментам,пишут активисты.
Подписи за отмену QR-кодов собирают также общественники в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Ранее активисты организации проводили согласованный пикет с требованием отменить коды.
Напомним, обязательные QR-коды введены на всей территории Свердловской области. Без кода сейчас невозможно попасть в ТРЦ, общественные места и точки общепита.