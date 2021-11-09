Стали известны условия для отмены QR-кодов в Свердловской области

Павел Креков рассказал, что также на снижение заболеваемости повлияла вакцинация населения. Сейчас почти 40% населения региона привились от COVID-19. Отмечается, что 9 ноября на Среднем Урале повторно вакцинировалось более 100 тысяч человек, что составляет половину от нужной цифры.