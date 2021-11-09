Стали известны условия для отмены QR-кодов в Свердловской области

По его словам, на данный момент уровень заболеваемости и смертности остается высоким, однако за счет нерабочих дней ситуацию удалось стабилизировать. Креков отметил, что оперштаб вернет к плановой помощи хирургическое отделение центральной городской больницы № 1.
Павел Креков рассказал, что также на снижение заболеваемости повлияла вакцинация населения. Сейчас почти 40% населения региона привились от COVID-19. Отмечается, что 9 ноября на Среднем Урале повторно вакцинировалось более 100 тысяч человек, что составляет половину от нужной цифры.
Напомним, как стало известно, в Свердловской области не будет вводиться проверка QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Пока что власти не рассматривают данную инициативу, но рекомендуют приравнять церкви, храмы, мечети и другие культовые учреждения к «чистым зонам»