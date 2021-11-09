Креков: QR-коды не будут вводиться в общественном транспорте в Свердловской области

Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов. С их помощью сейчас можно посещать ТРЦ и другие общественные места. По данным Минздрава РФ, страна вступила в четвертую волну заболеваемости коронавирусом. Редакция TagilCity.ru заранее узнала, как к ней готовилась медицина в Нижнем Тагиле.