Креков: QR-коды не будут вводиться в общественном транспорте в Свердловской области

На данный момент власти не рассматривают введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, мы также рекомендуем приравнять церкви, храмы, мечети и другие культовые учреждения к «чистым зонам», заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Как только у нас произойдет существенное, кратное снижение заболеваемости, мы отменим QR-коды и другие меры,рассказал чиновник.
Также к участникам финансового рынка приравнены ломбарды, здесь QR-код не требуется для посещения. А конфессии (храмы, церкви и мечети) сами в праве самостоятельно принять решение о допуске верующих без кодов, отметил Креков.
Напомним, на территории Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов. С их помощью сейчас можно посещать ТРЦ и другие общественные места. По данным Минздрава РФ, страна вступила в четвертую волну заболеваемости коронавирусом. Редакция TagilCity.ru заранее узнала, как к ней готовилась медицина в Нижнем Тагиле.