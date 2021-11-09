Предприимчивые свердловчане решили заработать на QR-кодах

Когда я позвонил и спросил, сколько стоит набить код личный цветом на визитку, у меня спросили — есть код или надо его изготовить. От этого и будет зависеть цена. Если ты приходишь со своим, то около 3 тысяч будет стоить брелок, если есть «особый заказ» — тогда все восемь, рассказал редакции парень.