Предприимчивые свердловчане решили заработать на QR-кодах

Цифровая площадка «Авито» в Свердловской области пестрит предлагающими свои услуги косметологами, изготовителями брелоков и визиток, свободных и мобильных молодых людей. В приоритете те, кто предлагает аналогичные услуги за меньшие деньги или специалисты с рекомендациями. Отдельного внимания заслуживают услуги по отстаиванию очереди на вакцинацию.
Схожу в магазин и выполню любое поручение
Объявлений с таким содержанием с каждым днем становится все больше. Обычно предложения подписываются как «курьер с QR-кодом». Стоимость услуги варьируется от 250 до 700 рублей в зависимости от места посещения и характера работы. Как рассказала TagilCity.ru одна из курьеров Вера, заказов не много из-за большого предложения среди исполнителей.
Заказов не много, возможно, у тех, кто берет меньшую оплату, спрос высокий, поделилась Вера.
Девушка просит за свою работу от 400 рублей, отдельно оплачивается дорога в зависимости от объема товаров. Наибольшую сумму за один заказ свердловчанка заработала в 600 рублей.
Максимально мне была оплата 600 рублей. А сумма покупки товара — 7 тысяч. Берут одежду, обувь, комментирует Вера.
Чаще всего просят сходить в ТЦ люди в возрасте от 25 до 50 лет. Пока, по словам свердловчанки, обманов не было.
Девушка признается, что решилась на такую подработку из-за недостатка финансов. Аналогичные истории рассказали TagilCity.ru еще трое курьеров. При этом возраст всех соискателей на должность «QR-волкера» (так курьеры зовут себя в шутку, от английского слова walk — прогулка, гулять) от 20 до 30 лет.
Например, Евгений поделился с редакцией, что ему ни разу не поступали звонки с просьбами за трое суток — именно столько дней назад парень разместил объявление. Аналогичная ситуация и у Дениса.
Объявление выложил сегодня первый раз, пока ничего толкового сказать не могу, жду заказов. Есть желание подзаработать и немного свободного времени, подытожил Денис.
QR-брелок или визитка как пропуск в ТЦ
Предприниматели подхватили тренд и начали предлагать печатную продукцию нового формата — QR-визитки или QR-брелоки. Изготовители гарантируют качество картинки, точность воспроизведения и оперативность в работе. Например, брелоки готовы изготовить из пластика, дерева и кожи — правда, свиной. Стоимость услуги чаще не указана — договорная, или написана «какая-то» сумма.
Некоторые частники предлагают изготовить QR-код «любой сложности», при этом обещают, что дизайн будет в точности совпадать с эскизом.
Как рассказал редакции TagilCity.ru воспользовавшийся услугой свердловчанин Иван, разместившие подобные объявления лукавят.
Когда я позвонил и спросил, сколько стоит набить код личный цветом на визитку, у меня спросили — есть код или надо его изготовить. От этого и будет зависеть цена. Если ты приходишь со своим, то около 3 тысяч будет стоить брелок, если есть «особый заказ» — тогда все восемь, рассказал редакции парень.
Молодой человек решил отказаться от такой услуги — слишком дорого.
Мне проще бумажку распечатать и с собой брать, это стоит 20 рублей. Три «косаря» за ламинированный огрызок бумаги я платить не хочу, возмутился Иван.
Пойти в салон красоты без QR
Некоторые мастера ногтевого сервиса и парикмахеры стали размещать объявления о том, что их кабинет принимает без кодов доступа. Эти «феи красоты» работают официально, снимают помещения и платят налоги. Однако такие мастера чаще редкость, нежели обыденность. К последней категории можно отнести частников, которые принимают дома у себя или у клиента. У таких специалистов наплыв клиентов начался еще в 2020 году во время локдауна из-за коронавируса.
У меня открыт свой небольшой салон на двоих с подругой — я стригу и укладываю, она — «маникюрит и педикюрит». Стаж идет, деньги отчисляем. Конечно, имеем «левые» заказы. Чаще всего — это постоянные клиенты, которые в силу обстоятельств не могут прийти. Это беременные, пенсионерки, молодые мамы или просто наши знакомые, рассказала TagilCity.ru Светлана.
Мастер говорит, что всегда ходит к своим клиентам в маске и дополнительно обрабатывает руки.
Боюсь ли я заразиться — да конечно боюсь, но кушать хочется, призналась Светлана.
Занять очередь на вакцинацию
Эти объявления можно считать топовыми по количеству — их немного, и по качеству –продавать место в очереди на прививку в 2021 году прибыльнее, чем на покупку нового гаджета. За свои услуги, например, «очередники» из Кировграда просят 500 рублей.
На улице холодно и лень стоять в ожидании вакцины от Ковида? Есть решение. Я займу очередь за вас. Вам останется только прийти и поставить прививку, говорится в объявлении.
Накануне полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что чиновники подключились к поиску продавцов QR-кодов. Ответственность, по словам полпреда, лежит на плечах обеих сторон сделки — покупателях и продавцах. Виновникам чиновник пообещал максимально жесткое наказание. Поводом для усиления мер борьбы стал инцидент в Кургане — местные медики «попались» на ликвидации неиспользованных вакцин от коронавируса с проставленными кодами.