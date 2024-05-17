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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

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Садоводы Тагила чаще всего выбирают неприхотливые и морозостойкие сорта клубники

Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле

17 мая 2024, 13:42
Фото: 1MI

Садоводы Тагила чаще всего выбирают неприхотливые и морозостойкие сорта клубники

В середине мая на рынках и в магазинах Нижнего Тагила появляется клубника. Красная и спелая на вид, по вкусовым ощущениям она порой не дотягивает стандартов. Вот почему все больше тагильчан задумываются о том, чтобы вырастить клубнику самостоятельно.

Что учитывать при выборе сорта клубники

Нижний Тагил, крупный уральский город, согласно данным «Википедии», расположен в умеренном климатическом поясе с резкой изменчивостью погоды и хорошо выраженными сезонами. Почвы здесь небогаты органическими и минеральными веществами. При выборе рассады для клубники садоводы учитывают эти особенности и выбирают сорта, которые хорошо переносят переменчивую погоду (от сильной жары до заморозков) и способны расти на обедненной земле.

Как отмечают эксперты портала «Растениевод», при выборе сортов, которые подходят для выращивания на Урале, стоит опираться на такие показатели сорта, как:

  • морозостойкость
  • устойчивость к повышенной влажности, грибковым и бактериальным заболеваниям, так как вторая половина лета в этом климате часто сопровождается большим количеством осадков.
  • сроки созревания. Предпочтение лучше отдавать ранним, среднеспелым, а также ремонтантным сортам клубники. Позднеспелые сорта можно выращивать в теплицах и парниках.

Какие сорта рекомендуют уральские садоводы: личный опыт

Многие тагильчане и жители других уральских городов подбирали самый лучший сорт методом проб и ошибок, и в итоге нашли идеальное для себя решение.

Самый лучший сорт для Урала — клубника «Фестивальная» Какими бы не были современные сорта, а она всегда с урожаем и не вымерзает, — пишет Ольга, подписчица паблика «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Фото: паблик «Садоводы-огородники-цветоводы России»
Машенька, Лорд, Фестивальная, Купчиха, Стограммовка, — дает рекомендации подписчица Наталья.

Опытные садоводы также предлагают для начала купить некоторые количество рассады разных сортов и посмотреть на урожай: ведь много зависит не только от климата и почвы, но и расположения самого участка, освещения и того, насколько дачник готов ухаживать за клубникой, подкармливать и удобрять ее.

Покупала все сорта какие могла купить, не все такими вырастали как в описании сорта. Купите по парочке все сорта по описанию, потом выберете, — советует Елена.
Фото: 1MI

Сколько стоит рассада клубники в Нижнем Тагиле

В городе можно приобрести самые разные сорта клубники. Рассаду продают как питомники, так и частники. Например, в одном из частных объявлений на популярном портале сорта «Ананасная» и «Фестивальная» продают по 40 рублей за один куст рассады с открытой корневой системой и по 50 рублей за куст с закрытой корневой системой.

Сорта Хуми Гранде, Азия, Певоклассница, Максим — по 80 рублей за куст рассады. Цены на ремонтантные сорта — Мурано, Альбион, Принцесса Диана — начинаются от 100 рублей.

Цены на элитные сорта Чамора туруси и Цунаки доходят до 120 рублей за куст.

Впрочем, некоторые тагильские дачники не стремятся извлечь выгоду и щедро делятся с товарищами по увлечению оставшейся рассадой, которую некуда воткнуть: на сайте можно найти объявления в пометкой «отдаю бесплатно» и «1 рубль».

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