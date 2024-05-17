Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле

Опытные садоводы также предлагают для начала купить некоторые количество рассады разных сортов и посмотреть на урожай: ведь много зависит не только от климата и почвы, но и расположения самого участка, освещения и того, насколько дачник готов ухаживать за клубникой, подкармливать и удобрять ее.