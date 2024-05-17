Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Нижний Тагил, крупный уральский город, согласно данным «Википедии», расположен в умеренном климатическом поясе с резкой изменчивостью погоды и хорошо выраженными сезонами. Почвы здесь небогаты органическими и минеральными веществами. При выборе рассады для клубники садоводы учитывают эти особенности и выбирают сорта, которые хорошо переносят переменчивую погоду (от сильной жары до заморозков) и способны расти на обедненной земле.
Как отмечают эксперты портала «Растениевод», при выборе сортов, которые подходят для выращивания на Урале, стоит опираться на такие показатели сорта, как:
Многие тагильчане и жители других уральских городов подбирали самый лучший сорт методом проб и ошибок, и в итоге нашли идеальное для себя решение.
Самый лучший сорт для Урала — клубника «Фестивальная» Какими бы не были современные сорта, а она всегда с урожаем и не вымерзает, — пишет Ольга, подписчица паблика «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Машенька, Лорд, Фестивальная, Купчиха, Стограммовка, — дает рекомендации подписчица Наталья.
Опытные садоводы также предлагают для начала купить некоторые количество рассады разных сортов и посмотреть на урожай: ведь много зависит не только от климата и почвы, но и расположения самого участка, освещения и того, насколько дачник готов ухаживать за клубникой, подкармливать и удобрять ее.
Покупала все сорта какие могла купить, не все такими вырастали как в описании сорта. Купите по парочке все сорта по описанию, потом выберете, — советует Елена.
В городе можно приобрести самые разные сорта клубники. Рассаду продают как питомники, так и частники. Например, в одном из частных объявлений на популярном портале сорта «Ананасная» и «Фестивальная» продают по 40 рублей за один куст рассады с открытой корневой системой и по 50 рублей за куст с закрытой корневой системой.
Сорта Хуми Гранде, Азия, Певоклассница, Максим — по 80 рублей за куст рассады. Цены на ремонтантные сорта — Мурано, Альбион, Принцесса Диана — начинаются от 100 рублей.
Цены на элитные сорта Чамора туруси и Цунаки доходят до 120 рублей за куст.
Впрочем, некоторые тагильские дачники не стремятся извлечь выгоду и щедро делятся с товарищами по увлечению оставшейся рассадой, которую некуда воткнуть: на сайте можно найти объявления в пометкой «отдаю бесплатно» и «1 рубль».