Якушев рассказал жителям Свердловской области о сроках введения QR-кодов

Напомним, с 30 октября 2021 года на территории Свердловской области нельзя попасть в ТРЦ, заведения общественного питания и другие места скопления людей без QR-кода. Код позволяет «доказать» гражданину, что он прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.