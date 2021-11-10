Якушев рассказал жителям Свердловской области о сроках введения QR-кодов

Якушев рассказал жителям Свердловской области о сроках введения QR-кодов
Якушев рассказал жителям Свердловской области о сроках введения QR-кодов
Сегодня, 17:27Здоровье и экологияФото: 1МI
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предупредил уральцев, что система обязательных QR-кодов при посещении ТРЦ — мера долговременная.

Жители Свердловской области также должны быть готовы к новогоднему шопингу в условиях ограничения по коронавирусной инфекции, сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании с предпринимательским сообществом.

Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа,считает Якушев.

Полпред также призвал контролирующие органы не давить предпринимателей непосильными штрафами. Речь идет о нарушениях масочного режима в ТРЦ и других общественных местах, проверке QR-кодов и соблюдении социальной дистанции.

Напомним, с 30 октября 2021 года на территории Свердловской области нельзя попасть в ТРЦ, заведения общественного питания и другие места скопления людей без QR-кода. Код позволяет «доказать» гражданину, что он прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Сюжеты:
Коронавирус
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