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Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

11 ноября 2021, 04:01
Фото: 1МI
Из-за сломавшегося самолета в Египте туристы не могут вернуться в Екатеринбург. Задержка рейса составляет более 20 часов.

Борт авиакомпании S7 сломался в аэропорту Египта, десятки туристов из Екатеринбурга почти сутки не могут вернуться домой, сообщает E1 со ссылкой на источник.

Вылет должен был быть в 09:55 10 ноября. Нам объявили, что самолет сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили. Вроде как сейчас на шесть утра по местному времени стоит вылет. Но постоянно переносят,рассказала изданию пассажирка.

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга ожидается прилет самолета (по табло) в 14:45.

Напомним, 31 октября текущего года в аэропорту Кольцово пассажиры авиакомпании PegasFly больше суток не могли вылететь в Анталью. У некоторых пассажиров на исходе был срок действия ПЦР-тестов, другие не успели на спортивные соревнования. Людям дали холодное питание, но не предоставили точной информации о времени вылета.

Пассажиры рейса в Анталью почти на 32 часа застряли в Кольцово в Екатеринбурге
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#Пассажиры#Екатеринбург#Египет#Задержка вылета#Транспорт
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