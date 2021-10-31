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Пассажиры рейса в Анталью почти на 32 часа застряли в Кольцово в Екатеринбурге

31 октября 2021, 10:20
Фото: 1MI
Пассажиры, которые должны были лететь в Анталью, задержались в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Планировалось, что они улетят 30 октября в 03.30, однако потом время вылета изменилось на 31 октября 11.15.

За все время пассажиров пересаживали на различные рейсы и меняли авиакомпании. У граждан успело закончиться или почти закончиться действие ПЦР-тестов, сообщает Е1.

По словам одного из пассажиров, из-за переноса группа спортсменов по спортивному ориентированию не успела на первый день старта. За участие было заплачено 170 евро. В результате граждане за собственный счет ели в кафе в зоне вылета, там же они спали. Пассажиры отметили, что в авиакомпании PegasFly не могли точно ответить, когда состоится вылет.

Нам предоставили только питание, и то холодное. Сказали, что не знают, где подогреть,отметил пассажир Алексей.

Представитель авиакомпании прокомментировал, что задержка вызвана техническими проблемами с самолетом.

Напомним, 16 октября стало известно, что горожане час не могли попасть в аэропорт из-за того, что пассажиру самолета авиакомпании Nordwind, который прилетел из Антальи в Екатеринбург, стало плохо.

Прилетевшие из Турции в Кольцово пассажиры час не могли покинуть самолет
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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Задержка вылета#Новости УрФО#Происшествия
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