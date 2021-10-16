Прилетевшие из Турции в Кольцово пассажиры час не могли покинуть самолет

Из-за того что пассажиру самолета авиакомпании Nordwind, который прилетел ночью из Антальи в Екатеринбург, стало плохо, горожане час не могли попасть в аэропорт.

По словам очевидцев происходящего, мужчина почувствовал недомогание еще во время полета. Когда воздушное судно приземлилось, бортпроводники попросили пассажиров оставаться на своих местах и вызвали медиков. Сначала уральцы ждали, однако потом начали ругаться и паниковать. Нам сказали, якобы в Кольцово Роспотребнадзор не дает разрешение на выход из самолета,отметила пассажирка Инга. Других объяснений не последовало. В результате к самолету прибыла полиция. Одного их пассажиров — мужчину с детьми, который просил немедленно всей выпустить, стражи порядка забрали «на беседу». Вскоре остальных прилетевших начали выпускать, пишет Е1. О том, что после посадки одному из пассажиров стало плохо, подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Там отметили, что врачи оказали ему первую медицинскую помощь, после чего мужчина, отказавшись от госпитализации, покинул самолет вместе с другими пассажирами. Напомним, в сентябре пассажирка умерла в самолете, во время перелета из Турции в Екатеринбург. В связи с этим борт совершил экстренную посадку в Сочи. Пассажирка скончалась на борту самолёта из Антальи в Екатеринбург

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