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Posted 2 сентября 2021, 07:40

Published 2 сентября 2021, 07:40

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете

Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете

2 сентября 2021, 07:40
Фото: 1MI.
Из Читы в Екатеринбург 2 августа 2021 года не смогли улететь 19 пассажиров. Причиной стало то, что им не хватило места в самолете.

Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" предоставил борт с меньшей вместимостью, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там объяснили, что размен судов в аэропорту Читы был сделан для оптимизации расписания. И на рейс в Екатеринбург был поставлен борт меньшей вместимости. Для ликвидирования ситуации сйчас делается все возможное.

Некоторые пассажиры переоформлены на рейсы других компаний, часть из них отправится домой рейсами "Уральских авиалиний" в течение дня.

Напомним, "Уральские авиалинии" вошли в список менее пунктуальных авиакомпаний в России. Позднее компания была признана худшей в мире по пунктуальности среди 150 авиакомпаний.

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#Происшествия#Новости УрФО#Самолет#Екатеринбург
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