Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете

Posted 2 сентября 2021, 07:40
Published 2 сентября 2021, 07:40
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" предоставил борт с меньшей вместимостью, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Там объяснили, что размен судов в аэропорту Читы был сделан для оптимизации расписания. И на рейс в Екатеринбург был поставлен борт меньшей вместимости. Для ликвидирования ситуации сйчас делается все возможное.
Некоторые пассажиры переоформлены на рейсы других компаний, часть из них отправится домой рейсами "Уральских авиалиний" в течение дня.
Напомним, "Уральские авиалинии" вошли в список менее пунктуальных авиакомпаний в России. Позднее компания была признана худшей в мире по пунктуальности среди 150 авиакомпаний.