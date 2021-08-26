Экстренную посадку в Уфе совершил самолет из Екатеринбурга

Напомним, 1 июля 2021 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге во время набора высоты самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами. Командир борта решил продолжить полет, так как сбоев в бортовой системе не было. На боту в это время находились 141 пассажир, в том числе 37 детей, а также шесть членов экипажа.