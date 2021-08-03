После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка

Воздушное судно авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь — Екатеринбург», приземлилось в «Кольцово» в 05.45 во вторник 3 августа. Пилот сообщил об отказе зеленой гидросистемы, приняв решение о посадке из-за неисправности.