TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка

3 августа 2021, 06:50
Фото: pixabay.com
По факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга в транспортной прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Воздушное судно авиакомпании «Норд Винд», выполняющего рейс 132 по маршруту «Симферополь — Екатеринбург», приземлилось в «Кольцово» в 05.45 во вторник 3 августа. Пилот сообщил об отказе зеленой гидросистемы, приняв решение о посадке из-за неисправности.

Посадка произведена благополучно. На борту находилось 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, самолет А-320, летящий из Симферополя, во внештатном режиме приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» ранним утром 3 августа.

Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Самолет на взлете столкнулся с птицей в КольцовоИз-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в ЕкатеринбургеО тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы
#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Транспортная прокуратура#Прокурорская проверка#Посадка#Крым#Новости УрФО#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25