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Аварийную посадку совершил самолет из Крыма в Екатеринбурге

3 августа 2021, 03:23
Фото: pixabay.com
Самолет, летящий из Симферополя, в аварийном режиме приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» ранним утром 3 августа.

Из-за сигнала об отказе гидросистемы в аэропорту «Кольцово» аварийную посадку совершил самолет А-320, где находилось 148 пассажиров, в том числе 39 детей, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в оперативных службах Екатеринбурга. Воздушное судно принадлежит авиакомпании NORD WIIND.

Командир судна был вынужден совершить посадку во внештатных условиях, рассказал инсайдер.

Борт из Симферополя приземлился в «Кольцово» в 05.54 во вторник 3 августа.

Напомним, 26 июля самолет со 130 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за отказа автопилота. Борт А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» направлялся из Екатеринбурга в Минеральные воды.

Из-за отказа автопилота пассажирский лайнер приземлился в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Транспорт#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Посадка#Общество#Новости УрФО
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