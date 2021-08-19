Самолет рейсом Екатеринбург — Екатеринбург час кружил над городом

Airbus А319 совершал рейс из Екатеринбурга в Екатеринбург, пояснили в пресс-службе международного аэропорта Е1. Там подчеркнули, что это был тренировочный полет, которые проходят в регулярном режиме. Данные о таких не попадают в справочную систему.