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Самолет рейсом Екатеринбург — Екатеринбург час кружил над городом

19 августа 2021, 09:58
Фото: 1МI
Самолет, вылетевший из Кольцово, покружив над Екатеринбургом, приземлился в аэропорту столицы Среднего Урала. В пресс-службе воздушного порта пояснили, что это был тренировочный полет.

Борт «Уральских авиалиний», 19 августа вылетевший из Кольцово, покружив над Екатеринбургом, вернулся назад.

Airbus А319 совершал рейс из Екатеринбурга в Екатеринбург, пояснили в пресс-службе международного аэропорта Е1. Там подчеркнули, что это был тренировочный полет, которые проходят в регулярном режиме. Данные о таких не попадают в справочную систему.

Днем 19 августа данный самолет вылетел в Москву.

Напомним, 5 августа воздушное судно, выполнявшее рейс из Екатеринбурга в Москву, выполнило внеплановую посадку в Казани. Сигнал тревоги пилот самолета подал еще над Удмуртией.

Самолет «Екатеринбург — Москва» подал сигнал тревоги и экстренно сел в Казани
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#Екатеринбург#Транспорт#Уральские авиалинии#Самолет#Новости УрФО
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