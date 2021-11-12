TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пешеходные экскурсии в наушниках будут проводиться в Нижнем Тагиле

12 ноября 2021, 10:57
Фото: pixabay.com
Пешие экскурсии с современным новым оборудованием будут проводиться в Нижнем Тагиле. Центр развития туризма закупает наушники и микрофоны на 333 тысячи рублей.

Это оборудование нужно для проведения преимущественно пеших экскурсий, чтобы шум улицы не мешал слышать экскурсовода.

Экскурсант надевает наушники и хорошо слышит, что говорит экскурсовод, даже двигаясь от него на каком-то расстоянии. Это особенно удобно для больших групп, рассказали редакции TagilCity.ru в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Всего будет закуплено не менее 60 наушников, четырех микрофонов и двух зарядных устройств, позволяющих одновременно заряжать не менее 20 устройств.

Оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее 2020 года. Поставить его нужно в течение 30 дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок товара составит два года.

Напомним, интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» будут организованы в городе. На закупку оборудования была выделена 151 тысяча рублей.

Интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности смогут посетить тагильчане
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральские полицейские устроили 8-летнему мальчику экскурсию на патрульном автомобилеНовый национальный проект «Туризм» появится в России«Тихо умирали»: старший гид раскрыл подробности гибели пятерых туристов на Эльбрусе
#Оборудование#Центр развития туризма#Спарк#Экскурсии#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25