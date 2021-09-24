«Тихо умирали»: старший гид раскрыл подробности гибели пятерых туристов на Эльбрусе

По словам Дениса, причиной трагедии стало стечение обстоятельств: резкое понижение давления и сильный ураган. Предыдущие группы спустились и не застали природное явление. Из отчета коллег гида следует, что одной девушке стало плохо, когда группа вышла на плато. Один из помощников-профессионалов Игорь пристегнул ее к себе и пошел спускаться вниз. Остальная группа начала подниматься к вершине. Однако когда группа вернулась к спуску, начались проблемы.