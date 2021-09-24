TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла при восхождении на Эльбрус

24 сентября 2021, 04:30
Фото: страница Ирины Гальчук в Instagram
Жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук погибла во время восхождения на Эльбрус. Она была в составе группы, которая попала в буран.

Девушке было 32 года. По словам подруги, Ирина впервые пыталась покорить Эльбрус, пишет Е1. Она планировала подняться на вершину летом, однако передумала и отложила мероприятие на осень.

Редакция TagilCity.ru приносит соболезнования родным и близким Ирины.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 сентября. Группа из 19 туристов-любителей попала в буран с ветров до 70 метров в секунду, мокрый снег и снижение температуры воздуха до -20 градусов. Видимость далее одном метра отсутствовала. Пятеро участников группы скончались.

В стометровую пропасть на Эльбрусе провалилась группа альпинистов с Урала
Узнать подробнее

Материалы по теме
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске при попытке спасти человека на ученияхВ ДТП со свердловским водителем в Дмитрове погиб полковник в отставкеДальнобойщик погиб при лобовом ДТП с «КамАЗом» на Пермском тракте
#Екатеринбург#Погибшие#Туристы#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25