Екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла при восхождении на Эльбрус

Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 сентября. Группа из 19 туристов-любителей попала в буран с ветров до 70 метров в секунду, мокрый снег и снижение температуры воздуха до -20 градусов. Видимость далее одном метра отсутствовала. Пятеро участников группы скончались.