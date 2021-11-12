Приехавший на заработки парень продолжает разыскиваться в Екатеринбурге

Мать Дмитрия еще 20 сентября написала заявление о пропаже сына, однако до сих пор поиски не дали никаких результатов. Последний раз парень связывался с женщиной 28 октября. Дмитрий рассказал, что с ним все в порядке, но он уже не в Екатеринбурге.