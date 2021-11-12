Работающие с «ковидными» больными врачи остались без дополнительного отпуска на Урале

По словам знакомого с ситуацией источника, уведомления об отмене 14-дневного отпуска никто не подписывал. Ранее отпуск можно было оформить отдельно от основного. Однако источник отметил, что минимум 40 человек были уведомлены об отмене и сокращении отпускных дней. В некоторых писалось, что дни будут убраны полностью, а в некоторых: сокращены до одной недели.