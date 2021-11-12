Забывшему дорогу домой 85-летнему пенсионеру помогли уральские автоинспекторы

Получив ориентировку, на поиски выдвинулись сотрудники ГИБДД. В результате поздно ночью они обнаружили похожего пенсионера. Как выяснилось в процессе разговора, он не помнит адрес дома, поэтому ходит по улице уже несколько часов. За это время дедушка сильно замерз. Стражи порядка доставили его домой.