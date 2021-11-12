Забывшему дорогу домой 85-летнему пенсионеру помогли уральские автоинспекторы

Изначально пенсионер в неизвестном направлении ушел с автобусной остановки и не вернулся домой. Родственники начали переживать, поскольку уралец страдает расстройством памяти, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Получив ориентировку, на поиски выдвинулись сотрудники ГИБДД. В результате поздно ночью они обнаружили похожего пенсионера. Как выяснилось в процессе разговора, он не помнит адрес дома, поэтому ходит по улице уже несколько часов. За это время дедушка сильно замерз. Стражи порядка доставили его домой.
Напомним, 21 октября стало известно, что оперативниками уголовного розыска Екатеринбурга найдена 43-летняя жительница Свердловской области. Она находится на лечении в клинике уральской столицы.