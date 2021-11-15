Блогер Варламов раскритиковал Дацюка за снос старинного дома в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что он тут ни при чем, и вообще здание находится в частной собственности и поэтому мэрии оно не интересно. Вообще история абсолютно … В центре Екатеринбурга под покровом ночи уничтожают историческую застройку, ради того, чтобы воткнуть туда 30-этажку, возмутился Варламов в своем блоге.