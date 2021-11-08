Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге

Напомним, в ночь на 6 ноября текущего года поздно вечером строители снесли здание старинного особняка 19 века — флигель усадьбы Поповичевых на улице Малышева. Работы не были согласованы с городскими властями, на место выезжали сотрудники Росгвардии. Скандал заключается еще и в том, что на заседании Градсовета Екатеринбурга план строительства высотки не был утвержден, но застройщик все равно снес мешавший ему особняк самовольно.