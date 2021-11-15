Вспышку COVID-19 в лагере «Изоплит» под Екатеринбургом опровергли в Роспотребнадзоре

14 ноября в СМИ появилась информация о якобы вспышке коронавируса среди детей в оздоровительном санатории «Изоплит» под Екатеринбургом. Однако лишь у одного ребенка выявлена сочетанная инфекция: COVID-19+РС-инфекция+риновирусная инфекция, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Из-за выявленного единичного случая родители 25 детей, ранее отдыхавших в санатории, получили от надзорного ведомства уведомления о контактном случае по коронавирусу.
Напомним, о массовом заболевании детей инфекционными заболеваниями с одинаковыми симптомами стало известно в начале ноября текущего года. В санатории «Изоплит» под Екатеринбургом с 3 по 7 ноября заболели 43 ребенка разных возрастов. Все они выехали из лагеря 7 ноября, проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения в учреждении.