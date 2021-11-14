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Случай заболевания COVID-19 подтвердился в детском санатории под Екатеринбургом

14 ноября 2021, 11:29
Фото: 1МI
Контактными по коронавирусу признаны 25 уральских семей. Дети массово заболели вирусными заболеваниями в санатории «Изоплит» под Екатеринбургом в начале ноября текущего года.

С 3 по 7 ноября 2021 года в оздоровительном санатории «Изоплит» заболели 43 ребенка, Роспотребнадзор по Свердловской области провел проверку, которая выявила массу нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В учреждении допускается совмещение работы сотрудников одновременно в разных группах. Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен (76% при необходимых 90%). Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания,рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

У обследованных детей обнаружился грипп, аденовирусы и риновирусы. Также был выявлен случай COVID-19 у одного ребенка, родители 25 детей, отдыхавших в «Изоплите», получили уведомления о контактном случае, сообщил оперштаб Свердловской области.

Напомним, массовое заболевание детей инфекционными заболеваниями в санатории «Изоплит» под Екатеринбургом случилось в начале ноября. Дети были распущены по домам с медицинскими справками, оформленными «задним» числом, руководство учреждения просило родителей подписать документы с отказом от претензий.

Температура, кашель и одышка: дети массово заболели в санатории под Екатеринбургом
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#Дети#Свердловская область#Санаторий#Заболевание#Коронавирус#Здоровье
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