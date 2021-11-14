Еще 721 случай коронавируса подтвержден в Свердловской области

В России за минувшие сутки подтверждено 38,8 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что у 3,06 тысячи человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Общее число заболевших составляет 9,07 миллиона человек. Количество выписанных из больниц по причине выздоровления увеличилось до 7,78 миллиона человек. Также подтверждено 1219 летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 255,4 тысячи россиян.