Котят за вакцинацию от COVID-19 раздает депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер

Напомним, два тагильчанина поспорили в соцсетях, что если один из них не поставит прививку от COVID-19 и не заболеет им в течение двух лет в тяжелой форме, то другой выплатит ему 10 тысяч рублей. В противном случае ему придется потратить такую же сумму на благотворительность.