На продавцов фальшивых справок о вакцинации пожаловались екатеринбуржцы

Екатеринбуржец Евгений рассказал, что продавцы действуют через WhatsApp, а получить документ можно по пятницам в 19.00 у ТРЦ «Омега». Евгений отметил, что выстраивается большая очередь из желающих, однако на «Госуслуги» ничего не приходит, поэтому люди оказываются обмануты на деньги, пишет Е1.
Также реклама происходит «ВКонтакте». Там гражданам предлагают написать через мессенджер, выслать фото паспорта, номер медицинского полиса, СНИЛС и заплатить. Можно оплатить справку и при получении. В соответствующей группе в комментариях пользователи пишут, что отправили деньги, но так ничего и не получили.
По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, гражданам стоит сообщать о конкретных учреждениях или должностных лицах, которые подделывают документы. В том случае, если информация найдет подтверждение, будут приняты необходимые меры реагирования.
Напомним, после того, как 30 октября в Свердловской области вступили в силу новые ограничения, уральцев наполнили волнения. Наравне с беспокойствами зародились и фейки, всколыхнувшие общественность за последние несколько дней.