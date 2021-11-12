Тагильчане поспорили на 10 тысяч рублей на «легкий» COVID-19 без прививки

Спор между жителями произошел в социальных сетях. Один из них выступил против прививки, а второй предложил поспорить и доказать свою правоту, что без вакцинации будет плохо.
Согласно условиям спора, один из тагильчан не прививается от коронавируса. Если он не оказывается подключенным к аппарату ИВЛ из-за заражения инфекцией (до декабря 2023 года), то ему достанутся 10 тысяч рублей.
Если же условия не будут выполнены, то проигравший антипрививочник должен будет потратить ту же сумму на благотворительность.