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Фельдшер скорой в Серове заставила больного COVID-19 выйти на улицу для осмотра

11 ноября 2021, 12:40
Фото: 1MI
На фельдшера, который осмотрела на улице мужчину больного коронавирусом, пожаловалась жительница Серова. По ее словам, медик отказалась пройти к отцу в дом.

Инцидент произошел 2 октября. В конце того месяца мужчина скончался. Об этом девушка рассказала в группе «ВК, Серов».

Фельдшер приехала к заболевшим коронавирусом родителям девушки и, по ее словам, на просьбу о направлении на КТ ответила, что нет смысла. При этом на тот момент у отца температура была 40 градусов, отмечает девушка.

В течение нескольких дней ему не становилось лучше. На очередной вызов приехала она же. После мне позвонила мама и рассказала, что папу попросили выйти на осмотр на улицу, при этом врач знала, что у него высокая температура, но отказалась пройти в дом, осмотр проводила на расстоянии, если это вообще можно было назвать осмотром, пишет серовчанка.

Она уточнила, что в тот же вечер мужчина был доставлен в больницу с 80-процентным поражением легких. В результате девушка написала главврачу жалобу на медика.

27 октября мужчина скончался. Девушка не обвиняет врачей в смерти отца, но отмечает, что такой подход снижает шансы на спасение.

В ответе от главного врача сказано, что была проведена внутренняя проверка по факту обращения. Оказалось, что фельдшер была на вызовах у мужчины 28 сентября и 2 октября. Там отметили, что пациента осматривали в такой обстановке с его согласия, а медику не обеспечили условия для работы. Кроме того, в документе сказано, что все необходимые исследования для постановки диагноза были проведены. В результате медик выдала направление на госпитализацию и вызов бригады скорой помощи.

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#Умершие#Серов#Врачи#Коронавирус#Общество
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