Фельдшер скорой в Серове заставила больного COVID-19 выйти на улицу для осмотра

В ответе от главного врача сказано, что была проведена внутренняя проверка по факту обращения. Оказалось, что фельдшер была на вызовах у мужчины 28 сентября и 2 октября. Там отметили, что пациента осматривали в такой обстановке с его согласия, а медику не обеспечили условия для работы. Кроме того, в документе сказано, что все необходимые исследования для постановки диагноза были проведены. В результате медик выдала направление на госпитализацию и вызов бригады скорой помощи.