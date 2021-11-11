Екатеринбург продолжает лидировать по количеству инфицированных COVID-19 свердловчан

11 ноября коронавирус подтвердился еще у 731 жителя Свердловской области, 200 из них - это жители Екатеринбурга. За все время пандемии общее число заболевших составляет 165,4 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 40 759 человек. Суммарное количество заболевших составляет на 11 ноября почти 8 миллионов 952,5 тысячи россиян.