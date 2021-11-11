Екатеринбург продолжает лидировать по количеству инфицированных COVID-19 свердловчан

За последние сутки прирост больных коронавирусом екатеринбуржцев составил 200 человек
11 ноября коронавирус подтвердился еще у 731 жителя Свердловской области, 200 из них - это жители Екатеринбурга. За все время пандемии общее число заболевших составляет 165,4 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 40 759 человек. Суммарное количество заболевших составляет на 11 ноября почти 8 миллионов 952,5 тысячи россиян.
941 госпитализированные свердловчане находятся в тяжелом состоянии, 614 из них — в реанимационно-анестезиологических отделениях, 521 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Коронавирусных больных в состоянии средней тяжести в больницах Свердловской области 7,9 тысячи человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
30 свердловчан с подтвержденным SARS-CoV-2 скончались
Общее количество летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 793 случая. Коронавирус за сутки унес жизни еще 1237 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли почти 251,7 тысячи человек.
Больше 60 миллионов россиян получили первый компонент прививки от COVID-19
Всего от коронавируса привилось 57,26 миллионов жителей России. Получили отрицательный анализ на SARS-CoV-2 к 11 ноября 506 жителей Свердловской области. В целом по России суточный прирост выздоровевших составил 33 156 россиян.