Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных

Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных
Ограничения по коронавирусу в Свердловской области сохранятся и после выходных
Сегодня, 13:40Коронавирус COVID-19Фото: 1Mediainvest.ru
С 8 ноября ограничения, которые были введены в Свердловской области неделю назад из-за роста заболеваемости коронавирусом, сохранятся. Помимо этого, будет еще ряд нововведений.

Неделя нерабочих дней закончилась — продлять дни отдыха в Свердловской области власти не будут. Однако, введенные с октября ограничения будут действовать и дальше.

QR-код или справка о первой вакцинации

Свердловчане, желающие посетить ТЦ, рестораны, финтес-клубы, кафе, музеи, кинотеатры и другие общественные места, по-прежнему будут обязаны предъявить на входе соответствующие документы. Пропуском в вышеперечисленные учреждения станут QR-код или справка о первой вакцинации. Помимо этого, все желающие должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Подросткам же без сопровождения взрослых вход в ТЦ будет закрыт.

Дистант, начальная школа и садики

Ученики начальной школы (с 1 по 4 классы) продолжат обучение в очной форме. Среди нововведений по организации процесса обучения таких школьников — только форма проведения занятий по физкультуре. Роспотребнадзор рекомендовал уроки физического воспитания проводить на улице с учетом погодных условий, рассказали TagilCity.ru учителя одной из школ Нижнего Тагила. Старшеклассники и среднее звено будут учиться дистанционно.

В детских садах группы откроют свои двери малышам в обычном режиме — в группах по-прежнему будут проводиться регулярные проветривания, игрушки будут мыть ежедневно, а прогулки — по необходимости.

Вузы будут решать сами

Высшие учебные заведения смогут выбирать форму обучения самостоятельно - например, медуниверситет в Екатеринбурге будет проводить занятия дистанционно. Филиал вуза на базе медколледжа в Нижнем Тагиле также продолжить обучение студентов удаленно. В УрФУ занятия будут проводиться в очной форме.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет с каждым днем.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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