Депутат Шипулин заступился за оштрафованную с коронавирусом свердловчанку

Депутат Шипулин заступился за оштрафованную с коронавирусом свердловчанку
Депутат Шипулин заступился за оштрафованную с коронавирусом свердловчанку
Сегодня, 08:54ОбществоФото: 1МI
Женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, когда она болела коронавирусом. Депутат ГД Антон Шипулин указал на несоответствие нарушения наложенному штрафу.

Депутат Госдумы Антон Шипулин полагает, что штраф в 15 тысяч рублей наложен судом на свердловчанку без учета специфики нарушения, сообщает сам парламентарий на своей странице в соцсети.

Если честно, глазам своим не поверил, когда прочитал новость. Когда у нас в стране снова стали писать доносы на соседей (а по-другому тут и не скажешь)? Почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло на территории частного дома? Какой-то абсурд на ровном месте,написал Шипулин.

Депутат намеревается обратиться в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства и объективность решения суда. Шипулин также сказал, что нельзя доводить до абсурда борьбу нарушениями эпидемиологических норм.

Напомним, свердловчанка, болея коронавирусом и находясь дома на самоизоляции, была оштрафована судом за то, что выгуляла собаку во дворе своего частного дома несколько месяцев назад в Серове. Суд посчитал, что женщина не выполнила мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции.

Сюжеты:
Коронавирус
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