Депутат Шипулин заступился за оштрафованную с коронавирусом свердловчанку

Депутат Госдумы Антон Шипулин полагает, что штраф в 15 тысяч рублей наложен судом на свердловчанку без учета специфики нарушения, сообщает сам парламентарий на своей странице в соцсети.
Если честно, глазам своим не поверил, когда прочитал новость. Когда у нас в стране снова стали писать доносы на соседей (а по-другому тут и не скажешь)? Почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло на территории частного дома? Какой-то абсурд на ровном месте,написал Шипулин.
Депутат намеревается обратиться в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства и объективность решения суда. Шипулин также сказал, что нельзя доводить до абсурда борьбу нарушениями эпидемиологических норм.
Напомним, свердловчанка, болея коронавирусом и находясь дома на самоизоляции, была оштрафована судом за то, что выгуляла собаку во дворе своего частного дома несколько месяцев назад в Серове. Суд посчитал, что женщина не выполнила мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции.