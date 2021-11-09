Отец-тиран, смерть беременной и штраф за кормление собаки — сводка свежих ЧП на Урале

Мать 17-летней студентки, которая погибла в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле, заступилась за виновника аварии. Она считает, что попасть в подобную ситуацию может каждый. После инцидента на 20-летнего водителя обрушилась лавина критики и оскорблений, однако женщина придерживается мнения, что не нужно ломать еще и третью жизнь. Она уверена, что теперь парень точно окажется за решеткой, однако ее дочь это уже не вернет.